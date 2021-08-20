LG осуществила успешную передачу данных в 6G

20.08.2021 10:42

Укринформ

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. сообщила об успешной передаче данных в сети 6G на расстоянии в 100 метров с использованием терагерцового частотного диапазона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Сам тест передачи данных проводился на улице в Берлине в сотрудничестве со специалистами общества Фраунгофера.

В компании отметили, что эксперимент стал успешным благодаря усилителю, который может генерировать стабильные сигналы в частотном диапазоне от 155 до 175 ГГц.

LG также разработала технологии адаптивного формирования диаграммы направленности и коммутации антенн с высоким коэффициентом усиления для связи 6G.

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Отмечается, что компания ожидает стандартизации 6G в 2025 году, а коммерческое внедрение технологии 6G – уже в 2029 году.

Как сообщал Укринформ, власти Японии планируют до 2030 года запустить шестое поколение мобильных сетей (6G), которое будет в 10 раз быстрее 5G.

По материалам: Укринформ