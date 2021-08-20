Компания украинца Firefly Aerospace успешно протестировала ракету-носитель перед запуском

20.08.2021 14:57

Укринформ

Космическая компания Firefly Aerospace, принадлежащая украинскому бизнесмену Максиму Полякову, успешно провела испытания ракеты-носителя Alpha перед запуском.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.

"Финальные наземные испытания первой степени ракеты Alpha прошли успешно. Статический тест двигателей длился запланированные 15 секунд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент команда обрабатывает полученные данные и готовится к первому пуску ракеты, предварительно намеченного на 2 сентября со стартовой площадки SLC-2W на Базе Космических войск в Ванденберге, США.

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Как сообщал Укринформ, в феврале текущего года NASA выделило компании Firefly Aerospace около $93,3 млн для доставки на Луну комплекса из 10 научно-исследовательских и технологических комплексов в 2023 году.

Оборудование должно быть направлено в район моря Криз на видимой стороне Луны с целью изучения условий, а также ресурсов спутника Земли, что «поможет подготовиться к миссиям освоения Луны человеком».

Кроме того, компания Firefly Aerospace заключила контракт с компанией SpaceX на доставку в 2023 году на Луну грузового модуля Blue Ghost.

По материалам: Укринформ