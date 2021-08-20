Китайские космонавты вышли в открытый космос

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20.08.2021 08:07

Укринформ

Китайские астронавты Не Хайшэн и Лю Бомин в пятницу утром вышли из основного модуля "Тяньхэ" на строящейся китайской космической станции "Тяньгун" в открытый космос для проведения монтажных работ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Это второй раз, когда члены экипажа китайской космической станции покинули модуль для выполнения операций в рамках внекорабельной деятельности, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

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Как сообщал Укринформ, китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту состыковался на орбите со станцией "Тяньгун" 17 июня. Для КНР это девятнадцатый полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия к орбитальной станции, которая еще строится.

Для завершения строительства станции "Тяньгун" нужно 11 запусков и чуть больше года.

В начале июля двое китайских космонавтов с новой орбитальной станции "Тяньгун" совершили первый для КНР с 2008 года выход в открытый космос для проведения монтажных работ.

Фото: CMSA

По материалам: Укринформ