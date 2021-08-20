JAXA планирует доставить на Землю образцы грунта со спутника Марса

20.08.2021 09:54

Укринформ

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) планирует доставить на Землю до 10 граммов песка с поверхности спутника Марса с помощью космического зонда, который будет запущен в 2024 году.

Об этом рассказали официальные представители JAXA во время онлайн пресс-конференции в четверг, передает Укринформ со ссылкой на NHK.

В соответствии с проектом Martian Moons eXploration (ММХ) космический зонд должен совершить посадку на спутник Марса Фобос и доставить на Землю образцы грунта в 2029 году.

По словам представителей JAXA, считается, что около 0,1% объема песка на поверхности Фобоса принесло с Марса. Это открывает возможности обнаружения в образцах грунта со спутника веществ, изначально имеющихся на Марсе.

Ученые говорят, что исследуют, будут ли образцы грунта содержать органические субстанции, произошедшие от живых существ, либо другие свидетельства жизни, существовавшей на Марсе.

Фобос – один из двух спутников Марса. Он движется по орбите на удалении 9.000 км от этой планеты.

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JAXA ставит целью получить 10 граммов образцов с поверхности спутника, что вдвое превышает количество грунта, доставленного на Землю другим космическим зондом JAXA – «Хаябуса 2» с поверхности астероида в декабре 2020 года.

Фото: HNK

По материалам: Укринформ