Toyota сократит производство автомобилей из-за дефицита чипов – СМИ

19.08.2021 19:13

Укринформ

Японский автопроизводитель Toyota Motor в сентябре уменьшит производство автомобилей на 40% из-за нехватки чипов.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники, передает Укринформ.

Как отмечается, автопроизводитель намерен в сентябре выпустить около 900 тыс. автомобилей, но это количество было сокращено примерно до 500 тыс. единиц, поскольку глобальный кризис чипов влияет на цепочки поставок.

Кроме того, вспышка коронавируса из-за штамма «Дельта» в Юго-Восточной Азии также негативно повлияла на закупку автозапчастей.

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Сокращение производства автомобилей означает, что со следующего месяца автопроизводитель временно приостановит работу на многих заводах. При этом производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, будет сокращено на десятки тысяч единиц.

В сентябре 2020 года Toyota Motor выпустила 840 тыс. автомобилей.

Как сообщал Укринформ, в конце мая южнокорейская компания KІА на двое суток приостановила работу автозавода в США из-за нехватки чипов.

По материалам: Укринформ