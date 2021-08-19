«Таймер» для удаления сообщений: WhatsApp разрабатывает новую функцию

19.08.2021 16:43

Укринформ

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая будет удалять сообщения пользователей через 90 дней после их появления.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Поэтому у пользователей будет выбор между «никогда не удалять» сообщение, удалять через «24 часа», «7 дней» или «90 дней».

Отмечается, что функция, которая дает возможность удалять сообщения в мессенджере через 7 дней, была представлена ​​лишь в ноябре прошлого года.

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Сейчас новая функция доступна только в бета-версии WhatsApp на операционной системе Android. Обычно после нескольких недель, а иногда и месяцев, в бета-версии мессенджера функцию представляют официально для всех пользователей.

Как сообщал Укринформ, компания Twitter тестирует новую функцию, которая должна помочь социальной сети усилить борьбу против дезинформации на собственной платформе.

По материалам: Укринформ