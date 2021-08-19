Хакеры выкрали данные почти 40 миллионов пользователей T-Mobile

Хакеры выкрали данные почти 40 миллионов пользователей T-Mobile

18.08.2021 19:05

Укринформ

Хакеры выкрали личные данные более 40 миллионов пользователей одной из крупнейших в США компаний – T-Mobile.

Как передает Укринформ, об этом информирует агентство Reuters.

Компания T-Mobile узнала о хакерской атаке в конце прошлой недели, однако о похищении личных данных стало известно только сегодня.

Читайте также: Хакеры вернули только часть биткоинов после крупнейшей кражи криптовалюты

Сейчас известно, что хакеры выкрали данные об именах и фамилиях пользователей, их датах рождения и номерах социального страхования (аналог украинского ИНН в США – ред.).

В компании T-Mobile сообщили, что уязвимость системы была ликвидирована после утечки данных.

Как сообщал Укринформ, в мае этого года хакеры атаковали крупнейшего на востоке США оператора трубопровода Colonial Pipeline, который занимается транспортировкой нефтепродуктов вдоль атлантического побережья страны. Американские спецслужбы связали нападение с хакерами, которые находятся в РФ.

Читайте также: В Японии более 100 учреждений и компаний подверглись атаке хакеров – произошла утечка данных

Компания остановила работу системы на несколько дней, что спровоцировало острый дефицит и резкое подорожание топлива в этой части США. Оператор был вынужден уплатить вымогателям около $4,4 миллиона, чтобы восстановить контроль над своими операциями и возобновить предоставление услуг.

По материалам: Укринформ