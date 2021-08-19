Хакеры атаковали японскую криптобиржу и похитили более $90 миллионов

Хакеры атаковали японскую криптобиржу и похитили более $90 миллионов

19.08.2021 19:20

Укринформ

Неизвестные хакеры совершили кибератаку на японскую криптобиржу Liquid и похитили криптовалюты на сумму свыше 94 миллиона долларов США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

В Liquid заявили, что хакеры перевели похищенные деньги на четыре разных кошелька.

«Мы проводим расследование и будем предоставлять регулярные обновления информации», – заявили представители криптовалютной биржи.

Всего хакеры украли криптовалюты на сумму свыше 94 миллиона долларов США.

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Отмечается, что Liquid входит в 20 лучших криптобирж мира по ежедневным объемам торгов, обработав транзакций на сумму свыше 133 млн долларов за последних 24 часа.

Как сообщал Укринформ, неизвестные хакеры вернули 342 миллиона долларов США после того, как совершили атаку на платформу Poly Network, украв криптовалюты на 610 миллионов долларов США.

По материалам: Укринформ