Twitter тестирует новую функцию для борьбы с фейками

Twitter тестирует новую функцию для борьбы с фейками

18.08.2021 11:26

Укринформ

Компания Twitter тестирует новую функцию, которая должна помочь социальной сети усилить борьбу против дезинформации на собственной платформе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Пользователи смогут сообщать о дезинформации так же, как они сообщают о травле – через меню в верхнем правом углу каждого твита.

При этом новая функция позволит пользователям выбрать, является ли твит политическим, связанным со здоровьем, или попадает в другую категорию.

В Twitter отметили, что не будут рассматривать каждую жалобу, поскольку платформа продолжает тестировать эту функцию.

Пока новая функция доступна для большинства пользователей трех стран – США, Австралии и Южной Кореи. После завершения эксперимента, который продлится несколько месяцев, компания планирует сделать новую функцию доступной в других странах.

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Как сообщал Укринформ, компания Twitter заявила о начале сотрудничества с международными агентствами новостей Associated Press и Reuters в борьбе с распространением дезинформации в собственной социальной сети.

По материалам: Укринформ