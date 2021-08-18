Китайский марсоход провел на Красной планете три месяца

Китайский марсоход провел на Красной планете три месяца

18.08.2021 11:26

Укринформ

В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что марсоход "Чжужун" успешно завершил выполнение поставленных перед ним задач.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

По состоянию на 15 августа 2021 года, "Чжужун" провел на поверхности Марса 90 марсианских суток, равных 92 суткам на Земле и выполнил поставленные задачи.

Далее марсоход продолжит движение к южной части равнины Утопия, где находилась пограничная полоса между древним морем и сушей, и будет выполнять дополнительные задачи.

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Как известно, китайский зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального и посадочного модулей и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года.

15 мая посадочный модуль с марсоходом, время ожидаемого периода эксплуатации которого составляет не менее 90 марсианских дней (около трех земных месяцев), коснулся поверхности планеты в южной части обширной равнины Утопия в северном полушарии Марса.

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22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы на поверхность Марса и приступил к исследованию Красной планеты.

По материалам: Укринформ