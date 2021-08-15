В NASA определили, почему марсоход провалил сбор грунта на Красной планете

В NASA определили, почему марсоход провалил сбор грунта на Красной планете

14.08.2021 21:33

Укринформ

По словам ученых NASA материал, который взял на пробу марсоход Perseverance неделю назад, был недостаточно плотным для образования керна.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Science Alert.

На прошлой неделе марсоход впервые просверлил в поверхности Красной планеты небольшое отверстие размером с палец. Но трубка для забора образцов оказалась пустой.

После анализа данных и фотографий с марсохода в течение нескольких дней команда NASA Perseverance определила, что скала, скорее всего, рассыпалась в порошок или «мелкие фрагменты».

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«Похоже, что порода не была достаточно прочной для образования керна», – заявила Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб. Собранный материал, вероятно, находится либо на дне скважины, либо в куче выбуренной породы, либо в какой-то их комбинации.

Ученые подчеркивают, что провал с первой попыткой забора проб не был технической проблемой. Perseverance сделал все, что предписывал алгоритм.

По материалам: Укринформ