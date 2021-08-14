В Сибири нашли хорошо сохранившееся тело пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет

В Сибири нашли хорошо сохранившееся тело пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет

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14.08.2021 06:54

Укринформ

Международная группа ученых утверждает, что нашла в Сибири под слоем постоянной мерзлоты крайне хорошо сохранившееся тело детеныша самки пещерного льва – настолько хорошо, что даже ее внутренние органы остались невредимы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC News.

Спарту – так назвали детеныша – нашли в 2018 году в Якутии. Этот регион входит в пояс вечной мерзлоты, благодаря чему под земной корой остатки живых существ могут храниться тысячи лет почти без изменений. Возраст львенка, по оценкам, составляет около 28 тысяч лет.

«Насколько мне известно, это лучшее сохранившиеся останки животного ледникового периода, которые когда-либо были найдены. Состояние Спарты – почти идеальный», — рассказал соавтор исследования из Центра палеогенетики Стокгольмского университета Ловля Дален.

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У детеныша сохранились зубы, кожа и мягкие ткани – даже внутренние органы. В 15 метрах от Спарты в 2017 году нашли детеныша самца пещерного льва – Бориса. Его тело тоже хорошо сохранилось, но не настолько, как у Спарты, ведь возраст его составляет почти 44 тысячи лет.

Хотя оба льва неплохо сохранились, на каждом из них нашли следы ударов о череп. По словам Далена, вероятно, животные погибли под обвалом или упали.

«В вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания образуются большие разломы», — говорит Дален.

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И Спарта, и Борис погибли, очевидно, в возрасте месяца-двух, говорят ученые. Их исследование может пролить свет на пещерных львов – вид, который был распространен в прохладных регионах Евразии в ледниковый период и вымер около десяти тысяч лет назад.

«Сама находка уникальна, никакой другой такой в ​​Якутии не находили. Возможно, мы надеемся, [сохранилась] какая-то часть материнского молока. Если мы ее найдем, то поймем, чем питалась их иметь», — сказал соавтор исследования Валерий Плотников.

Ученые теперь надеются секвенировать геном пещерного льва, пользуясь биологическим материалом Спарты и Бориса, и узнать больше о том, как жили эти животные.

Фото: Алексей Михайлов

По материалам: Укринформ