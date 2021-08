Прорыв TikTok, робопес Xiaomi и свежие смартфоны: новинки технологий за неделю

14.08.2021 11:06

Укринформ

На этой неделе Украинско-американскую ракету Antares с кораблем Cygnus запустили на МКС, TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире, а Xiaomi и Samsung представили новые смартфоны. Кроме того, украинец получил от Twitter $ 3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме, в Китае обнаружили новый вид растений, а Tesla заявила, что может восстановить около 92% металлов в своих аккумуляторах.

Космос

Ученые NASA раскрыли тайну высоких температур на Юпитере

Ученые NASA исследуют «энергетический кризис» на Юпитере и считают, что они раскрыли тайну неожиданно высоких температур на планете.

Отмечается, что Юпитер в пять раз дальше от Солнца, чем Земля, и поэтому его средняя температура в верхних слоях атмосферы должна составлять примерно 73 градуса Цельсия. Вместо этого, температура в условиях умеренного климата планеты составляет поразительные 426 градусов по Цельсию, и эта цифра оставляла ученых в недоумении последние полвека.

Астрономы объяснили причины таинственного затемнения Бетельгейзе

Китайские астрономы объяснили причины таинственного затемнения одной из самых ярких звезд на небе – Бетельгейзе – гигантской звезды красного цвета, расположенной в верхнем левом углу созвездия Ориона.

Загадочное падение светимости Бетельгейзе, которое наблюдалось с октября 2019 по февраль 2020 года, привлекло внимание как астрономов, так и публики.

Аппарат Solar Orbiter осуществил гравитационный маневр вблизи Венеры

Космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter, который является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства (ESA), пролетел в понедельник мимо Венеры.

Фото: ESA/ATG medialab

Космический корабль совершил гравитационный маневр вблизи Венеры по траектории, которая вернет его на Землю в ноябре. Это был второй пролет зонда мимо планеты после первого приближения в декабре 2020 года.

NASA ищет добровольцев для имитации «быта» миссии на Марсе

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет добровольцев для участия в проектах по имитации жизни на Марсе.

Миссия, которая продлится год, должна начаться осенью 2022 года.

Астронавт NASA сделал новые снимки космоса

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимборо сделал две фотографии космоса, находясь на Международной космической станции (МКС).

Фото: twitter.com/astro_kimbrough

«Волшебные полярные сияния в эти выходные», – подписал он фотографии.

Украинско-американская ракета Antares стартовала с кораблем Cygnus для МКС

Агентство NASA и компания Northrop Grumman запустили украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции.

Запуск ракеты Antares и грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman состоялся с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния.

К МКС пристыковался корабль Cygnus, который запустили украинско-американской ракетой

Грузовой транспортный корабль Cygnus американской корпорации Northrop Grumman пристыковался к Международной космической станции (МКС) после того, как двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, вывела его на орбиту.

Following completion of second stage berthing at 9:42am ET, the @NorthropGrumman Cygnus cargo ship is fully attached to the @Space_Station's Unity module. This concludes the spacecraft's journey to the station, which began with an Aug. 10 launch from @NASA_Wallops: pic.twitter.com/qc1Dvka8x3

— NASA (@NASA) August 12, 2021

LIVE: Watch as @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft is installed to the Unity module on the @Space_Station, guided by robotic controllers at @NASA_Johnson: https://t.co/FvypkLiGAB

— NASA (@NASA) August 12, 2021

«После завершения второго этапа грузовое судно Cygnus от Northrop Grumman полностью пристыковано к модулю «Unity» на МКС», – заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

ІТ и гаджеты

Мошенники за деньги блокируют аккаунты Instagram – создают полную копию и жалуются

В интернете за деньги предоставляют услугу блокировки неугодных аккаунтов в Инстаграме.

Злоумышленники используют интернет-сервисы, например Scammer, где такая "услуга" стоит 60 долларов.

Huawei запатентовала смартфон-планшет с гибким дисплеем

Компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности новый смартфон со сворачивающимся экраном.

Смартфон будет базироваться на гибком дисплее POLED на пластиковой подложке.

WhatsApp не позволит добавлять людей в группы без их разрешения

Мессенджер WhatsApp разработал новую функцию, которая больше не позволит пользователям добавлять других людей в групповые чаты без их разрешения.

Группы в WhatsApp – это отличный способ оставаться на связи с семьей, друзьями или даже коллегами по работе. Однако большое количество людей часто используют эту возможность, чтобы добавлять в группу множество других пользователей, в частности для продажи товаров или продвижения услуг.

TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

Социальная сеть TikTok обошла Facebook и стала самым популярным приложением для общения в мире.

Как отмечается, ранее Facebook долгое время держал лидерство, однако китайское приложение уверенно обошло соцсеть Марка Цукерберга по количеству загрузок.

Xiaomi представила смартфон с селфи-камерой в дисплее

Китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mix 4.

В устройстве установлен 16,9-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц.

Фильтр хештегов и эмодзи: Instagram усиливает борьбу с хейтом

Социальная сеть Instagram представила несколько новых функций, которые нацелены на усиление борьбы с оскорблениями на платформе.

«Мы несем ответственность за то, чтобы все чувствовали себя в безопасности, когда пользуются Instagram. Мы не разрешаем высказывания ненависти либо издевательства в Instagram, и мы удаляем их, когда находим», – заявили в соцсети.

Украинец получил от Twitter $3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме

Социальная сеть заплатила выпускнику Киево-Могилянской академии и аспиранту исследовательского университета в Швейцарии (EPFL) Богдану Кулиничу 3 500 долларов США за обнаружение ошибок в алгоритме на основе искусственного интеллекта по обрезке изображений.

Кулинич обнаружил, что алгоритм Twitter часто отдает предпочтение людям моложе по возрасту и с более светлым цветом кожи.

«Жабка» и трансформер: Samsung представил два гибких смартфона Galaxy Z

Южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Фото: Samsung

Оба устройства поддерживают 5G и стилус S Pen.

Роботы и искусственный интеллект

3,5 часа в воздухе: в США разработали гибридный дрон

Американская компания из штата Вирджиния Advanced Aircraft Company разработала гибридный дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR).

В летающем аппарате установлены один бензиновый двигатель и шесть электромоторов.

Xiaomi представила своего первого робопса CyberDog

Китайская компания Xiaomi показала своего первого четвероногого робота-собаку по имени CyberDog.

From the in-house developed high-performance servo to the centimeter-scale obstacle avoidance and navigation, here’s everything that makes #XiaomiCyberDog a true beast. pic.twitter.com/T7JFj9V94X

— Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021

Уникальный пес-робот весит 3 килограмма, способен двигаться со скоростью 3,2 метра в секунду и оснащен сенсорами и камерами, позволяющими ему перемещаться в полуавтономном режиме.

Мини-вертолет сделал снимок марсохода NASA на Красной планете

Мини-вертолет Ingenuity во время 11-го полета на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал фотографию марсохода Perseverance.

Фото: jpl.nasa.gov

Фотография марсохода была сделана на расстоянии 500 метров с высоты 12 метров.

В США «научили» роботов быстрее передвигаться в сложных условиях

Исследователи из Университета Мичигана (США) разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который помогает работам быстрее передвигаться в сложной местности.

Новый алгоритм ускоряет планирование маршрутов для роботов, которые используют механические руки для поддержки своего равновесия в сложной местности, такие как зона бедствия или строительные площадки.

Наука

США заказали компании Hermeus самолет, летающий в пять раз быстрее звука

Военно-воздушные силы США и несколько венчурных фирм инвестируют 60 млн долларов в проект компании Hermeus Corporation, которая хочет разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования.

Конечная цель проекта – создание пассажирского самолета, способного развивать скоростью, превышающую звуковую в пять раз, и преодолевать расстояние из Нью-Йорка в Париж за 90 минут.

В Китае обнаружили новый вид растения

Научные сотрудники тропического ботанического сада Сишуанбаньна при Академии наук Китая и природного заповедника Тунбигуань обнаружили новый вид лиан на юге страны.

Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice

Речь идет о двух популяциях, в общей сложности 10 единиц, нового вида лианы, которые были найдены во время исследовательской экспедиции по Дэхун-Дай-Цзинпоскому автономному округу провинции Юньнань.

Автомобили

Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 года

Компания Tesla Илона Маска перенесла начало производства электрического пикапа Cybertruck.

Отмечается, что во время презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок до конца 2021 года. Однако за последний год с приближением дедлайна появились признаки того, что начало производства Cybertruck может быть отложено.

Tesla заявляет, что может восстановить около 92% металлов в своих аккумуляторах

Американская компания-производитель электромобилей Tesla заявила, что возможность восстановить примерно 92% материалов аккумуляторных батарей благодаря постоянным совершенствованием процесса переработки.

Как пишет издание Interesting Engineering, Tesla годы сотрудничает с компаниями по утилизации, чтобы улучшить возможности для вторичной переработки аккумуляторов. Этим она надеется ограничить экологические затраты на добывающие материалы, такие как кобальт, необходимый для аккумуляторов.

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил новый суперкар Aston Martin Valkyrie Spider.

Фото: carbuzz.com

Всего будет изготовлено 85 экземпляров, а первые доставки ожидаются во втором полугодии 2022 года.

Первое фото: Samsung

По материалам: Укринформ