Lamborghini представила футуристический суперкар

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14.08.2021 14:14

Укринформ

Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию футуристического суперкара Countach LPI 800-4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Motortrend.

Отмечается, что эта модель отдаёт дань уважения технологиям и дизайну культового Countach 1974-1978 годов, но при этом оборудована в соответствии с последними требованиями 21-го века.

Суперкар Lamborghini / Фото: motortrend.com

По материалам: Укринформ