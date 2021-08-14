Технологии

Lamborghini представила футуристический суперкар

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Lamborghini представила футуристический суперкар

Lamborghini представила футуристический суперкар

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14.08.2021 14:14

Укринформ

Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию футуристического суперкара Countach LPI 800-4.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Motortrend.

Отмечается, что эта модель отдаёт дань уважения технологиям и дизайну культового Countach 1974-1978 годов, но при этом оборудована в соответствии с последними требованиями 21-го века.

Lamborghini представила футуристический суперкар

Суперкар Lamborghini / Фото: motortrend.com

Lamborghini представила футуристический суперкар

Lamborghini представила футуристический суперкар

Lamborghini представила футуристический суперкар

Lamborghini представила футуристический суперкар

По материалам: Укринформ

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Admin

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