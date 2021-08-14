Технологии
Lamborghini представила футуристический суперкар
Lamborghini представила футуристический суперкар
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14.08.2021 14:14
Укринформ
Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию футуристического суперкара Countach LPI 800-4.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Motortrend.
Отмечается, что эта модель отдаёт дань уважения технологиям и дизайну культового Countach 1974-1978 годов, но при этом оборудована в соответствии с последними требованиями 21-го века.
Суперкар Lamborghini / Фото: motortrend.com
По материалам: Укринформ