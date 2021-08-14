Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

14.08.2021 07:52

Укринформ

Корпорация Facebook развернула сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger, таким образом повысив конфиденциальность разговоров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В сервисах WhatsApp и Messenger Facebook уже присутствует сквозное шифрование личных текстовых сообщений, отправляемых пользователями. Теперь шифрование будет применяться ко всем видам коммуникации на платформе.

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"Мы начнем ограниченный тест со взрослыми в некоторых странах, что позволит им обмениваться сообщениями со сквозным шифрованием и осуществлять частные звонки в Instagram", — говорится в сообщении Facebook.

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В нем также отмечается, что функция безопасности также будет протестирована в ближайшие недели в групповых чатах Messenger.

По материалам: Укринформ