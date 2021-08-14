Технологии

Boeing вернет на завод космический корабль Starliner

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Boeing вернет на завод космический корабль Starliner

Boeing вернет на завод космический корабль Starliner

14.08.2021 22:16

Укринформ

Компания Boeing демонтирует свой космический корабль CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет его на завод для устранения неисправностей двигателя.

Об этом говорится в заявлении Boeing, передает Укринформ.

Отмечается, что компания Boeing сообщила NASA, что демонтирует CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет космический корабль в центр обработки коммерческих экипажей и грузов для более детального поиска неисправностей двигателя.

«Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям», — заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

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Как сообщалось, американская компания Boeing 4 августа отложила запуск миссии Orbital Flight Test-2 с космическим кораблем Starliner к Международной космической станции из-за того, что за несколько часов до запуска инженеры обнаружили неожиданные показатели клапана в двигательной установке космического корабля.

По материалам: Укринформ

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