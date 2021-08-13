Технологии

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

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«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

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13.08.2021 15:01

Укринформ

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил новый суперкар Aston Martin Valkyrie Spider. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

«Aston Martin Valkyrie – это продукт невероятных инноваций и технологий, но прежде всего это касается эмоций. В Valkyrie Spider мы поднимаем эту страсть и эмоции на новый уровень. Опыт управления автомобилем обещает быть действительно сенсационным», – заявил гендиректор компании Тобиас Моерс.

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

Всего будет изготовлено 85 экземпляров, а первые доставки ожидаются во втором полугодии 2022 года.

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

Отмечается, что внутри автомобиля установлен 6,5-литровый двигатель Cosworth V12 мощностью 1139 лошадиных сил и крутящим моментом 664 Нм.

«Валькирия» без крыши: Aston Martin представил новый суперкар

Максимальная скорость суперкара составляет 349 км/ч.

Официальная цена Aston Martin Valkyrie Spider в настоящее время неизвестна, однако эксперты предполагают, что один экземпляр будет стоить чуть более 3,25 миллиона долларов США.

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Как сообщал Укринформ, немецкая компания Porsche представила новый автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ

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