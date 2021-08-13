В США «научили» роботов быстрее передвигаться в сложных условиях

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13.08.2021 17:05

Укринформ

Исследователи из Университета Мичигана (США) разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который помогает работам быстрее передвигаться в сложной местности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Tech Xplore.

Новый алгоритм ускоряет планирование маршрутов для роботов, которые используют механические руки для поддержки своего равновесия в сложной местности, такие как зона бедствия или строительные площадки.

«В разрушенном здании или в очень коварной местности робот не всегда сможет уравновесить себя и двигаться вперед только своими ногами. Вам нужны новые алгоритмы, чтобы выяснить, где поставить обе ноги и руки. Вам нужно скоординировать все эти конечности, чтобы сохранить стабильность», – сказал доцент Дмитрий Беренсон.

Новый алгоритм позволяет работам определить, насколько тяжелая местность, прежде чем рассчитать свой путь вперед, в который, в частности, может входить крепление к стене одной или двумя руками во время следующего шага вперед.

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«Во-первых, мы использовали машинное обучение, чтобы научить робота как он может расположить руки и ноги для поддержки своего равновесия. Тогда, оказавшись в новой, сложной среде, робот может использовать полученные знания, чтобы определить, насколько проходимый путь, что позволит ему гораздо быстрее найти путь к своей цели», – сказал программист компании Nuro Inc Ю-Чи Лин.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Xiaomi показала своего первого четвероногого робота-собаку по имени CyberDog.

По материалам: Укринформ