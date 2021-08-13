Телескоп NASA показал «хобот слона» в космосе
Телескоп NASA показал «хобот слона» в космосе
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13.08.2021 11:03
Укринформ
Космический телескоп «Спитцер» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал фотографию галактики IC 1396A в созвездии Цефей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория телескопа им. Джеймса Вебба в Твиттере.
«По случаю Всемирного дня слонов (12 августа – ред.) мы сделали фотографию IC 1396A», – говорится в сообщении.
В обсерватории добавили, что этот объект, похожий на хобот слона, был сфотографирован космическим телескопом Спитцера в инфракрасном свете.
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Как сообщал Укринформ, ученые из Университета Западного Сиднея обнаружили в космосе благодаря австралийскому радиотелескопу Pathfinder (ASKAP) необычное явление, которое получило название PKS 2130-538.
Фото: NASA
По материалам: Укринформ