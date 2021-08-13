Honor представил смартфон с тройной камерой, 5G и сканером отпечатков

Honor представил смартфон с тройной камерой, 5G и сканером отпечатков

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13.08.2021 15:46

Укринформ

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor X20 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 16,9-сантиметровый LCD-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления в 120 Гц.

В середине смартфона встроенный процессор Dimensity 900 SoC.

Отмечается, что устройство будет доступно в трех конфигурациях памяти – 6 Гб (операционная)/128 Гб (внутренняя), 8/128 Гб и 8/256 Гб.

Селфикамера аппарата имеет разрешение в 16 Мп, в то же время на обратной стороне находятся еще три камеры в 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп соответственно.

В смартфоне, который поддерживает 5G и работает на Android, также сбоку установлен сканер отпечатков пальцев.

Стоимость базовой модели начинается от 295 долларов США. Устройство будет доступно в трех цветах – голубом, черном и серебристом.

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Фото: www.gsmarena.com

По материалам: Укринформ