Xiaomi представила своего первого робопса CyberDog

11.08.2021 10:33

Укринформ

Китайская компания Xiaomi показала своего первого четвероногого робота-собаку по имени CyberDog.

Как передает Укринформ, об это сообщается на странице компании в Твиттере.

«И последнее, но не менее важное: у нас есть еще один сюрприз для вас – вдохновленный биологией, четвероногий робот XiaomiCyberDog», – говорится в сообщении.

From the in-house developed high-performance servo to the centimeter-scale obstacle avoidance and navigation, here’s everything that makes #XiaomiCyberDog a true beast. pic.twitter.com/T7JFj9V94X

— Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021

Уникальный пес-робот весит 3 килограмма, способен двигаться со скоростью 3,2 метра в секунду и оснащен сенсорами и камерами, позволяющими ему перемещаться в полуавтономном режиме.

Управлять XiaomiCyberDog можно с помощью специального приложения. Робот может анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, определять место назначения и избегать препятствий. А также реагировать на голос, подавать «лапу», делать сальто назад и следовать за хозяином.

CyberDog оснащен модулем Jetson Xavier NX от Nvidia, предназначенным для автономных устройств.

В компании Xiaomi отметили, что сначала выпустят лишь 1000 CyberDog для инженеров и энтузиастов. Один такой девайс будет стоить около 1500 долларов.

Фото: Xiaomi

