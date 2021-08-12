Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

12.08.2021 18:20

Укринформ

Мессенджер WhatsApp позволил пересылать данные чатов между устройствами с операционной системой Android и iOS.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.В WhatsApp появилась новая функция

Первыми смартфонами, которые позволят передачу данных с iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Эта функция постепенно станет доступной на устройствах Samsung с операционной системой Android 10 или более новых версиях, прежде чем «в ближайшие недели» она появится на всех других устройствах с Android и iOS.

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Отмечается, что для самой передачи данных чатов оба устройства все еще должны быть соединены между собой с помощью кабеля USB-C to Lightning.

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Как сообщал Укринформ, 11 августа южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

По материалам: Укринформ

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