В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
12.08.2021 18:20
Укринформ
Мессенджер WhatsApp позволил пересылать данные чатов между устройствами с операционной системой Android и iOS.
Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.
Первыми смартфонами, которые позволят передачу данных с iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
Эта функция постепенно станет доступной на устройствах Samsung с операционной системой Android 10 или более новых версиях, прежде чем «в ближайшие недели» она появится на всех других устройствах с Android и iOS.
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Отмечается, что для самой передачи данных чатов оба устройства все еще должны быть соединены между собой с помощью кабеля USB-C to Lightning.
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Как сообщал Укринформ, 11 августа южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
По материалам: Укринформ