В NASA увеличили риск столкновения астероида Бенну с Землей в течение следующих 200 лет
В NASA увеличили риск столкновения астероида Бенну с Землей в течение следующих 200 лет
12.08.2021 11:59
Укринформ
Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили, что риск столкновения астероида Бенну с нашей планетой увеличился, однако остается минимальным.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
Шансы столкновения Бенну с Землей выросли с 1 на 2700 до 1 на 1750 в течение следующих 200 лет.
«Нам не стоит волноваться по этому поводу слишком много», – заявил Давид Фарноккиа из Центра исследований околоземных объектов NASA.
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По его словам, вероятность того, что Бенну ударит по Земле в следующем веке, достаточно низкая.
Отмечается, что межпланетная станция NASA «OSIRIS-REx» начала исследовать Бенну еще в 2018 году. Сейчас она возвращается на Землю с образцами самого астероида. Ожидается, что эти образцы прибудут на нашу планету уже в 2023 году.
Космический аппарат собрал достаточное количество данных за два с половиной года мониторинга астероида, чтобы помочь ученым предсказать орбитальный путь Бенну.
По данным ученых, в 2135 году Бенну приблизится к Земле, но они считают, что это не будет представлять опасности для нашей планеты.
Как сообщал Укринформ, комета Leonard в конце этого года пролетит на самом близком расстоянии к Земле, а в начале 2022-го «заденет» своим хвостом Венеру.
По материалам: Укринформ