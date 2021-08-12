В Киеве завтра стартует фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021

11.08.2021 21:44

Укринформ

Десятый фестиваль инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" состоится 12-14 августа в Национальном техническом университете "КПИ им. Сикорского" в Киеве.

Об этом Укринформу сообщили организаторы мероприятия.

"Ежегодно на конкурс Sikorsky Challenge поступает около 200 инновационных стартап-проектов. Но в этом году юбилейный фестиваль отличился рекордным количеством заявок – 320 желающих принять участие. Из них экспертный совет отобрал в финал 130 стартап-проектов и научно-технических разработок по шести направлениям: оборона и безопасность; промышленный хайтек и космос; зеленая энергетика, водородная экономика, экология; биомедицинская инженерия и здоровье человека; аграрная инженерия; информационные технологии, цифровая страна, кибербезопасность", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение трех конкурсных дней международное жюри и инвесторы будут выбирать победителей, которые получат финансовую поддержку и содействие в реализации.

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На фестивале значительное место отводится теме оборонных разработок. Поэтому в первый день фестиваля, 12 августа, состоится Международный оборонительный инвестиционный форум. На нем будут обсуждаться важные проблемы и развитие оборонной промышленности Украины до 2030 года. Председательствовать на мероприятии будет вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпром, Министерство цифровой трансформации и КПИ им. Игоря Сикорского.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Каталог проектів доступен здесь.

По материалам: Укринформ