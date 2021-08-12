В Киеве стартовал фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021

12.08.2021 15:48

Укринформ

Десятый фестиваль инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" стартовал в Национальном техническом университете "КПИ им. Сикорского" в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ.

В течение трех конкурсных дней международное жюри и инвесторы будут выбирать победителей, которые получат финансовую поддержку и содействие в реализации.

Как сообщили агентству накануне организаторы мероприятия, ежегодно на конкурс Sikorsky Challenge поступают около 200 инновационных стартап-проектов. Но в этом году юбилейный фестиваль отличился рекордным количеством заявок – 320 желающих принять участие.

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"Из них экспертный совет отобрал в финал 130 стартап-проектов и научно-технических разработок в шести направлениях: оборона и безопасность; промышленный хайтек и космос; зеленая энергетика, водородная экономика, экология; биомедицинская инженерия и здоровья человека; аграрная инженерия, информационные технологии, цифровая страна, кибербезопасность", – говорится в сообщении.

На фестивале значительное место отводится теме оборонных разработок. Поэтому в первый день фестиваля, 12 августа, состоится Международный оборонительный инвестиционный форум. На нем будут обсуждаться важные проблемы и развитие оборонной промышленности Украины до 2030 года. Председательствовать на мероприятии будете вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Участников фестиваля приветствовал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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«Нынешний Sikorsky Challenge, который набирает обороты не только в Украине, но и в мире, – это уникальная возможность для ученых, бизнесменов, чиновников, инноваторов, стартаперов, студентов объединиться для воплощения в жизнь инновационных идей и внедрения научно-технических разработок, полезных для общества», – написал Шкарлет в Telegram.

Министр отметил, что Украина – это государство с талантливой молодежью, которая способна изменить мир.

«Именно студенты и молодые ученые хотят перемен, получают определенный опыт, приобретают знания и реализуют первые проекты», – добавил он.

Шкарлет пожелал участникам фестиваля двигаться вперед. «Не бойтесь ставить перед собой максимально амбициозную цель и с гордо поднятой головой идти к ней. Главное – быть целеустремленными», – заявил он.

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Организаторы фестиваля – Министерство образования и науки, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, "Укроборонпром", Министерство цифровой трансформации и КПИ им. Игоря Сикорского.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Каталог проектов доступен здесь.

По материалам: Укринформ