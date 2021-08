Twitter изменил шрифт

12.08.2021 10:08

Укринформ

Социальная сеть Twitter представила новый дизайн своей веб-версии, в частности новый шрифт и более контрастные цвета.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNET.

Отмечается, что новый шрифт называется Chirp. Его можно будет встретить в приложении и ленте социальной сети.

Данную информацию подтвердила пресс-служба Twitter.

"Сначала это может показаться странным, эти обновления делают нас более доступными, уникальными и сосредоточенными на вас и на том, о чем вы говорите", – говорится в аккаунте Twitter Design.

Notice anything different?

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA

— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Ранее компания использовала такие шрифты, как SF Pro, Roboto и Helvetica Neue.

После нововведений цвета сайта стали более контрастными, поэтому фотографии и видео в Twitter еще больше выделяются, пишет издание. Также стало меньше серого фона и разделительных линий. Компания заявила, что увеличила пространство для облегчения чтения текста.

В то же время The Verge отмечает, что не все пользователи видят изменения, вероятно, внешний вид микроблога обновится позже для более широкой общественности.

Фото: dpa

По материалам: Укринформ