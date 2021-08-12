Сотрудникам Google в США, которые работают удаленно, могут уменьшить зарплату

Сотрудникам Google в США, которые работают удаленно, могут уменьшить зарплату

11.08.2021 21:12

Укринформ

Сотрудникам Google в США, которые предпочитают работать удаленно на постоянной основе, могут уменьшить заработную плату.

Об этом сообщает ВВС, передает Укринформ.

Google разработал калькулятор зарплаты, который позволит сотрудникам увидеть, сколько они потеряют в деньгах в случае удаленной работы или переезда в другой офис.

«Наш новый инструмент определения местоположения был разработан, чтобы помочь сотрудникам принимать обоснованные решения о том, из какого города или штата они работают, и о том, как повлияет на компенсацию их переезд или выбор работать удаленно», – заявили в компании.

По информации ВВС, фирмы в Кремниевой долине, некоторые из которых стремятся вернуть сотрудников на работу в офис, экспериментируют со структурами оплаты труда.

Читайте также: Google уволила десятки сотрудников за доступ к данным пользователей

Например, крупные технологические компании, включая Microsoft, Facebook и Twitter, предложили меньшую оплату для сотрудников, работающих там, где жить дешевле.

Но более мелкие фирмы, такие как Reddit и Zillow, заявили, что будут платить сотрудникам одинаково вне независимости от того, где они работают.

По материалам: Укринформ