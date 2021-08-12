Мини-вертолет сделал снимок марсохода NASA на Красной планете
Мини-вертолет сделал снимок марсохода NASA на Красной планете
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12.08.2021 15:46
Укринформ
Мини-вертолет Ingenuity во время 11-го полета на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал фотографию марсохода Perseverance.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.
Фотография марсохода была сделана на расстоянии 500 метров с высоты 12 метров.
Отмечается, что одиннадцатый полет Ingenuity был разработан таким образом, чтобы Ingenuity опережала марсоход, фотографируя интригующие геологические особенности Красной планеты с воздуха.
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Ingenuity понадобилось 130,9 секунды, чтобы совершить путешествие к своему восьмому месту посадки.
Планируется, что с этого нового места посадки мини-вертолет совершит по меньшей мере один разведывательный полет в район Южного Сейта (South Séítah).
Одиннадцатый полет на Марсе Ingenuity совершил еще на прошлой неделе.
Как сообщал Укринформ, мини-вертолет Ingenuity был доставлен на Марс вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2021 года после почти 7 месяцев полета. Первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. Вертолет стоимостью 85 млн долларов стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.
Фото: jpl.nasa.gov
По материалам: Укринформ