К МКС пристыковался корабль Cygnus, который запустили украинско-американской ракетой

12.08.2021 18:11

Укринформ

Грузовой транспортный корабль Cygnus американской корпорации Northrop Grumman пристыковался к Международной космической станции (МКС) после того, как двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, вывела его на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«После завершения второго этапа грузовое судно Cygnus от Northrop Grumman полностью пристыковано к модулю «Unity» на МКС», – заявили в американском ведомстве.

Following completion of second stage berthing at 9:42am ET, the @NorthropGrumman Cygnus cargo ship is fully attached to the @Space_Station's Unity module. This concludes the spacecraft's journey to the station, which began with an Aug. 10 launch from @NASA_Wallops: pic.twitter.com/qc1Dvka8x3

— NASA (@NASA) August 12, 2021

В NASA добавили, что на этом путешествие космического корабля к МКС, которое началось запуском 11 августа, закончилось.

LIVE: Watch as @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft is installed to the Unity module on the @Space_Station, guided by robotic controllers at @NASA_Johnson: https://t.co/FvypkLiGAB

— NASA (@NASA) August 12, 2021

Как сообщал Укринформ, 11 августа двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus с 3,7 тонны груза NASA для Международной космической станции.

Основная задача этой миссии – доставка провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза.

Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП «КБ «Южное» и изготовило ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «Чезара», «Рапид» (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

