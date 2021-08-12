Индийский спутник не запустили в космос из-за технической аномалии

Индийский спутник не запустили в космос из-за технической аномалии

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12.08.2021 08:55

Укринформ

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила в четверг, что у запущенной ракеты-носителя GSLV-F10 со спутником EOS-03 на борту произошли технические проблемы после взлета.

Как передает Укринформ, об этом ISRO сообщает в Твиттере.

Отмечается, что старт произошел с космодрома центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

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«Запуск ракеты-носителя GSLV-F10 состоялся сегодня в 5:43 утра по индийскому времени как и было запланировано. Работа первой и второй ступеней была нормальной. Однако зажигание криогенной верхней ступени не произошло из-за технической аномалии. Миссия не могла быть выполнена так, как предполагалось», – говорится в твите.

Сейчас другая информация не сообщается.

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Как сообщалось, EOS-03 – это новейший спутник наблюдения Земли, который планируется вывести на геостационарную орбиту. В будущем он поможет проводить быстрый мониторинг таких опасных погодных явлений, как циклоны, грозовые фронты и др.

Photo: Twitter/@isro

По материалам: Укринформ