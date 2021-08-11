Украинский-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Украинский-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

11.08.2021 08:35

Укринформ

Двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная с участием украинской стороны, вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus с 3,7 тонны груза NASA для Международной космической станции.

Об этом сообщает Конструкторское бюро «Южное», передает Укринформ.

"11 августа в 1 час 01 минуту по киевскому времени (10 августа в 18:01 по североамериканскому восточному времени) с Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся второй в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции", – говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП «КБ «Южное» и изготовило ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «Чезара», «Рапид» (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

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Отмечается, что подготовка «Антарес», её испытание и пуск проведены с участием специалистов ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ» и НВО «Хартрон-АРКОС».

«Согласно контракту в Конструкторском бюро «Южное» в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации. Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности», – подчеркнули в КБ.

Как отмечается, основная задача этой миссии – доставка провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза.

Cygnus также доставит на орбиту 3D-принтер, в котором используют материал, имитирующий лунную почву, аппарат очистки воздуха от диоксида углерода на космических кораблях, и монтажный кронштейн, который установят на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Кроме того, Cygnus доставит на МКС разработанный Агентством космического развития прототип полезной нагрузки, который работает в инфракрасном диапазоне (Prototype Infrared Payload (PIRPL), который будет использовать свою усиленную выявляющую способность для сбора данных, необходимых для разработки алгоритмов для следующего поколения спутников наблюдения.

Всего с 2013 года ракета-носитель «Антарес» стартовала 15 раз, 14 из них – успешно.

По материалам: Укринформ