Украинец получил от Twitter $3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме

Украинец получил от Twitter $3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме

11.08.2021 15:19

Укринформ

Социальная сеть заплатила выпускнику Киево-Могилянской академии и аспиранту исследовательского университета в Швейцарии (EPFL) Богдану Кулиничу 3 500 долларов США за обнаружение ошибок в алгоритме на основе искусственного интеллекта по обрезке изображений.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNET.

Кулинич обнаружил, что алгоритм Twitter часто отдает предпочтение людям моложе по возрасту и с более светлым цветом кожи.

«Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, более молодыми, со светлым или теплым цветом кожи, гладкой текстурой кожи и с женскими чертами лица», – написал он.

По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей и сохранению навсегда стереотипных стандартов красоты на тысячах изображений».

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В Twitter заявили, что такое открытие важно, ведь многие из нас пользуются камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.

Отмечается, что ранее в этом году в самой компании подтвердили, что ее алгоритм на основе искусственного интеллекта отдавал педпочтение изображениям белых людей над черными. Однако Кулинич обнаружил и другие проблемы, в частности, что алгоритм обрезал фотографии, чтобы подчеркнуть то, что он считает самым важным.

Как сообщал Укринформ, исследование эффективности работы алгоритмов YouTube показало, что они рекомендуют нежелательный контент.

По материалам: Укринформ