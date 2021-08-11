Украинец получил от Twitter $3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме
Украинец получил от Twitter $3,5 тысячи за обнаружение ошибки в алгоритме
11.08.2021 15:19
Укринформ
Социальная сеть заплатила выпускнику Киево-Могилянской академии и аспиранту исследовательского университета в Швейцарии (EPFL) Богдану Кулиничу 3 500 долларов США за обнаружение ошибок в алгоритме на основе искусственного интеллекта по обрезке изображений.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNET.
Кулинич обнаружил, что алгоритм Twitter часто отдает предпочтение людям моложе по возрасту и с более светлым цветом кожи.
«Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, более молодыми, со светлым или теплым цветом кожи, гладкой текстурой кожи и с женскими чертами лица», – написал он.
По его словам, эта предвзятость может привести к дискриминации определенных категорий людей и сохранению навсегда стереотипных стандартов красоты на тысячах изображений».
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В Twitter заявили, что такое открытие важно, ведь многие из нас пользуются камерами и программами с различными фильтрами красоты, прежде чем делиться фотографиями с друзьями или в социальных сетях. А такие фильтры могут исказить наши ожидания нашей собственной привлекательности.
Отмечается, что ранее в этом году в самой компании подтвердили, что ее алгоритм на основе искусственного интеллекта отдавал педпочтение изображениям белых людей над черными. Однако Кулинич обнаружил и другие проблемы, в частности, что алгоритм обрезал фотографии, чтобы подчеркнуть то, что он считает самым важным.
Как сообщал Укринформ, исследование эффективности работы алгоритмов YouTube показало, что они рекомендуют нежелательный контент.
По материалам: Укринформ