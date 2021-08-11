Tesla заявляет, что может восстановить около 92% металлов в своих аккумуляторах

Tesla заявляет, что может восстановить около 92% металлов в своих аккумуляторах

11.08.2021 20:10

Укринформ

Американская компания-производитель электромобилей Tesla заявила, что возможность восстановить примерно 92% материалов аккумуляторных батарей благодаря постоянным совершенствованием процесса переработки.

Об этом компания сообщила в своем отчете о влиянии на окружающую среду 2020 года, передает Укринформ со ссылкой на Interesting Engineering.

Как пишет издание, Tesla годы сотрудничает с компаниями по утилизации, чтобы улучшить возможности для вторичной переработки аккумуляторов. Этим она надеется ограничить экологические затраты на добывающие материалы, такие как кобальт, необходимый для аккумуляторов.

Как отмечает Tesla в своем докладе, «аккумуляторная батарея Tesla разработана так, чтобы «пережить» транспортное средство». Ранее компания вывела из эксплуатации несколько потребительских аккумуляторов, в том числе тех, что были у автомобилей Model S, которые выпустили 9 лет назад. По данным Tesla, аккумуляторные заводы компании начали вводить внутреннюю систему замкнутого цикла переработки, что обеспечит переработку 100% батарей Tesla, которые изъяли из автомобилей, вышедших из употребления, и до 92% металлов в аккумуляторах.

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В отчете Tesla подтверждает, что в четвертом квартале 2020 года она установила оборудование для батарей на своем заводе по производству литий-ионных аккумуляторов Gigafactory Nevada. Производитель электромобилей также предположил, что технология вскоре будет внедрена и на его заводе Gigafactory в Германии.

Tesla заявляет, что цель компании – создать безопасный, недорогой процесс утилизации с высокими показателями восстановления и низким воздействием на окружающую среду. Также компания обнародовала цифры по удельному количеству материалов, которые она переделала из аккумуляторных батарей в 2020 году. В отчете отмечается, что компания переработала 1300 т никеля, 400 т меди и 80 т кобальта.

По материалам: Укринформ