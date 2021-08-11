Rocket Lab планирует три запуска ракеты со спутниками за месяц

Rocket Lab планирует три запуска ракеты со спутниками за месяц

11.08.2021 14:34

Укринформ

Американская компания Rocket Lab планирует с конца августа до конца сентября осуществить три запуска ракеты-носителя Electron со спутниками компании BlackSky.

Как передает Укринформ, об этом сообщает SpaceNews.

При каждом запуске на борту ракеты-носителя будут находиться спутники Gen-2 BlackSky для дистанционного зондирования Земли.

Согласно контракту между двумя компаниями, Rocket Lab еще в мае этого года запустила ракету с двумя спутниками BlackSky. Однако из-за технического дефекта с ракетой после запуска два спутника были потеряны.

В то же время, уже 29 июля Rocket Lab смогла успешно запустить ракету-носитель Electron со спутником Космических сил США.

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Отмечается, что Rocket Lab сейчас также работает над строительством второй площадки для запуска ракет в Новой Зеландии для увеличения темпа запусков.

Как сообщал Укринформ, двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus с 3,7 тонны груза NASA для Международной космической станции.

Фото: Rocket Lab

По материалам: Укринформ