Rocket Lab планирует три запуска ракеты со спутниками за месяц
Rocket Lab планирует три запуска ракеты со спутниками за месяц
11.08.2021 14:34
Укринформ
Американская компания Rocket Lab планирует с конца августа до конца сентября осуществить три запуска ракеты-носителя Electron со спутниками компании BlackSky.
Как передает Укринформ, об этом сообщает SpaceNews.
При каждом запуске на борту ракеты-носителя будут находиться спутники Gen-2 BlackSky для дистанционного зондирования Земли.
Согласно контракту между двумя компаниями, Rocket Lab еще в мае этого года запустила ракету с двумя спутниками BlackSky. Однако из-за технического дефекта с ракетой после запуска два спутника были потеряны.
В то же время, уже 29 июля Rocket Lab смогла успешно запустить ракету-носитель Electron со спутником Космических сил США.
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Отмечается, что Rocket Lab сейчас также работает над строительством второй площадки для запуска ракет в Новой Зеландии для увеличения темпа запусков.
Как сообщал Укринформ, двухступенчатая ракета-носитель «Антарес», разработанная при участии украинской стороны, вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus с 3,7 тонны груза NASA для Международной космической станции.
Фото: Rocket Lab
По материалам: Укринформ