Крупнейшая кража криптовалюты – хакеры присвоили более $600 миллионов

Крупнейшая кража криптовалюты – хакеры присвоили более $600 миллионов

11.08.2021 11:12

Укринформ

Неизвестные хакеры осуществили атаку на платформу Poly Network, совершив кражу криптовалюты на 610 миллионов долларов США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Это была одна из крупнейших краж криптовалюты в мире на сегодня.

Отмечается, что Poly Network является платформой, которая стремится соединить разные блокчейны, чтобы они могли работать вместе. При этом блокчейн – это цепочка записей, на которых базируются различные криптовалюты. Каждая криптовалюта имеет свой собственный блокчейн, и они различаются между собой.

Poly Network уже попросила в соцсетях наладить связь с хакерами и призвала их «вернуть украденные активы».

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Эксперты по безопасности компании SlowMist заявили, что всего было украдено криптовалюты стоимостью 610 миллионов долларов США, которая, в свою очередь, была переведена на три разные адреса.

Poly Network призвала криптовалютные биржи вносить в черный список токены, поступающие из этих адресов, связанных с хакерами.

Как сообщал Укринформ, полиция Великобритании конфисковала рекордное количество криптовалюты на общую сумму 180 миллионов фунтов стерлингов в рамках международного расследования об отмывании денег в Лондоне.

По материалам: Укринформ