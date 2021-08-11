«Жабка» и трансформер: Samsung представил два гибких смартфона Galaxy Z
«Жабка» и трансформер: Samsung представил два гибких смартфона Galaxy Z
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11.08.2021 21:53
Укринформ
Южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.
Оба устройства поддерживают 5G и стилус S Pen.
Отмечается, что Galaxy Z Flip 3 имеет 17-сантиметровый дисплей, в то время как экран Galaxy Z Fold 3 равен 19 см.
Первый вариант стоит 999 долларов США, а за второй придется выложить 1799 долларов США.
Нынешние модели смартфонов от Samsung являются первыми, предлагающими водонепроницаемость. Более того, в компании утверждают, что пользователям устройств не стоит беспокоиться о повреждении во время дождя.
Также оба смартфона имеют новый слой на сложном экране, который на 80% прочнее предыдущие сложные экраны, а стекло на внешней стороне более устойчивым к царапинам и повреждениям от падений.
Заказ можно делать уже сегодня.
Отмечается, что Samsung обычно выпускает новые смартфоны высокого класса, включая телефоны со сложными экранами, в августе. Это дает ему возможность выпустить свои последние флагманы на рынок к новым iPhone от Apple, которые обычно выходят в сентябре.
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Как сообщал Укринформ, китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mix 4.
Фото: Samsung
По материалам: Укринформ