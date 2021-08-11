«Жабка» и трансформер: Samsung представил два гибких смартфона Galaxy Z

Фото

11.08.2021 21:53

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung представила два гибких смартфона Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Оба устройства поддерживают 5G и стилус S Pen.

Отмечается, что Galaxy Z Flip 3 имеет 17-сантиметровый дисплей, в то время как экран Galaxy Z Fold 3 равен 19 см.

Первый вариант стоит 999 долларов США, а за второй придется выложить 1799 долларов США.

Нынешние модели смартфонов от Samsung являются первыми, предлагающими водонепроницаемость. Более того, в компании утверждают, что пользователям устройств не стоит беспокоиться о повреждении во время дождя.

Также оба смартфона имеют новый слой на сложном экране, который на 80% прочнее предыдущие сложные экраны, а стекло на внешней стороне более устойчивым к царапинам и повреждениям от падений.

Заказ можно делать уже сегодня.

Отмечается, что Samsung обычно выпускает новые смартфоны высокого класса, включая телефоны со сложными экранами, в августе. Это дает ему возможность выпустить свои последние флагманы на рынок к новым iPhone от Apple, которые обычно выходят в сентябре.

Читайте также: Huawei запатентовала смартфон-планшет с гибким дисплеем

Как сообщал Укринформ, китайская компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Mix 4.

Фото: Samsung

По материалам: Укринформ