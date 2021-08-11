Фильтр хештегов и эмодзи: Instagram усиливает борьбу с хейтом
Фильтр хештегов и эмодзи: Instagram усиливает борьбу с хейтом
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11.08.2021 11:48
Укринформ
Социальная сеть Instagram представила несколько новых функций, которые нацелены на усиление борьбы с оскорблениями на платформе.
Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге Instagram.
«Мы несем ответственность за то, чтобы все чувствовали себя в безопасности, когда пользуются Instagram. Мы не разрешаем высказывания ненависти либо издевательства в Instagram, и мы удаляем их, когда находим», – заявили в соцсети.
Функция Limits (ограничения), которая уже доступна во всем мире, автоматически будет скрывать комментарии и запросы на отправку личных сообщений от людей, которые не следят за Вами или которые недавно подписались на Вас.
Также в компании заявили, что расширили список потенциально оскорбительных слов, хештегов и смайлов, которые автоматически отфильтровываются в комментариях.
«Мы надеемся, что эти новые функции будут лучше защищать людей от просмотра оскорбительного содержания, то ли расистского, сексистского, гомофобного либо любого другого вида оскорблений», – отметили в Instagram.
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Как сообщал Укринформ, в социальной сети Instagram, которой владеет Facebook, появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.
Фото: GETTY IMAGES
По материалам: Укринформ