Facebook удалил сотни аккаунтов из России, распространявших фейки о вакцинах

Facebook удалил сотни аккаунтов из России, распространявших фейки о вакцинах

Отчет

11.08.2021 04:56

Укринформ

Компания Facebook заблокировала сеть, которая из России распространяла дезинформацию в отношении вакцин против коронавируса.

Как передает Укрінформ, об этом речь идет в отчете Facebook.

Отмечается, что выявлена ​​связь между сетью аккаунтов и дезинформационной кампанией против вакцин маркетингового агентства Fazze, являющегося частью российской компании AdNow.

«Fazze теперь запрещено на нашей платформе. Эта кросс-платформная операция была нацелена прежде всего на аудиторию в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени – в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

В целом, как сообщается, удалены 65 российских аккаунтов в соцсети Фейсбук и 243 – в Инстаграме.

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Уточняется, что это была «вторая волна попыток» сети аккаунтов очернить COVID-вакцины западного производства. Расследование показало, что в ноябре 2020 года та же сеть пыталась представить вакцину AstraZeneca как опасную, поскольку в ней используется аденовирус, взятый у шимпанзе.

Эти сообщения появились в Фейсбуке на языке хинди примерно в то самое время, когда правительство Индии обсуждало вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины AstraZeneca.

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Обе волны кампании, по данным BBC, не увенчались успехом и не получили большого распространения – несмотря на размах и разнообразие использованных методов.

В то же время Facebook в своем отчете указывает на очевидные ошибки организаторов кампании, в частности путаницу с языками. Так, мемы на хинди сопровождались хэштегом на португальском языке.

По материалам: Укринформ