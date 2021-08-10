WhatsApp не позволит добавлять людей в группы без их разрешения

WhatsApp не позволит добавлять людей в группы без их разрешения

10.08.2021 13:02

Укринформ

Мессенджер WhatsApp разработал новую функцию, которая больше не позволит пользователям добавлять других людей в групповые чаты без их разрешения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает india.com.

Группы в WhatsApp – это отличный способ оставаться на связи с семьей, друзьями или даже коллегами по работе.

Однако большое количество людей часто используют эту возможность, чтобы добавлять в группу множество других пользователей, в частности для продажи товаров или продвижения услуг.

Эти группы часто создаются без согласия других участников и могут вызвать у них раздражение.

Теперь WhatsApp представил новую функцию, благодаря которой люди больше не смогут добавить Вас в группу без Вашего разрешения.

Функция уже доступна для пользователей операционных систем Android и iPhone.

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Как сообщал Укринформ, пользователи мессенджера WhatsApp от Facebook, начиная с этой недели, смогут отправлять исчезающие фотографии и видео.

По материалам: Укринформ