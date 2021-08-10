Технологии

TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

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TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

10.08.2021 14:59

Укринформ

Социальная сеть TikTok обошла Facebook и стала самым популярным приложением для общения в мире.

Об этом свидетельствуют данные отчета Nikkei Asia, передает Укринформ. 

Как отмечается, ранее Facebook долгое время держал лидерство, однако китайское приложение уверенно обошло соцсеть Марка Цукерберга по количеству загрузок. 

TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

Рост числа пользователей TikTok обусловлен сочетанием факторов, в том числе глобальной пандемией коронавируса, которая привела к переходу на дистанционную работу и учебу. В условиях самоизоляции приложение нашло много новых пользователей среди различных категорий населения и возрастных групп, даже пожилых людей.

Кроме этого, особый интерес к TikTok добавило прекращение преследования соцсети в США. Американское правительство во времена президентства Дональда Трампа запретило TikTok и WeChat. Однако с приходом к власти Джо Байдена запрет отменили, что привело к притоку американских пользователей TikTok.

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«В то время, как большинство платформ социальных сетей продолжают бороться с проблемами конфиденциальности и шифрования, TikTok, кажется, расцветает даже без этих элементов управления», – отмечает издание.

Следует отметить, что второе место рейтинга занимает Facebook, третье – WhatsApp, следом идут Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.

По материалам: Укринформ

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