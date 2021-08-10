TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

TikTok обошел Facebook и стал самым популярным приложением в мире

10.08.2021 14:59

Укринформ

Социальная сеть TikTok обошла Facebook и стала самым популярным приложением для общения в мире.

Об этом свидетельствуют данные отчета Nikkei Asia, передает Укринформ.

Как отмечается, ранее Facebook долгое время держал лидерство, однако китайское приложение уверенно обошло соцсеть Марка Цукерберга по количеству загрузок.

Рост числа пользователей TikTok обусловлен сочетанием факторов, в том числе глобальной пандемией коронавируса, которая привела к переходу на дистанционную работу и учебу. В условиях самоизоляции приложение нашло много новых пользователей среди различных категорий населения и возрастных групп, даже пожилых людей.

Кроме этого, особый интерес к TikTok добавило прекращение преследования соцсети в США. Американское правительство во времена президентства Дональда Трампа запретило TikTok и WeChat. Однако с приходом к власти Джо Байдена запрет отменили, что привело к притоку американских пользователей TikTok.

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«В то время, как большинство платформ социальных сетей продолжают бороться с проблемами конфиденциальности и шифрования, TikTok, кажется, расцветает даже без этих элементов управления», – отмечает издание.

Следует отметить, что второе место рейтинга занимает Facebook, третье – WhatsApp, следом идут Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.

По материалам: Укринформ