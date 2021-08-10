SpaceX и канадский стартап планируют запустить спутник для рекламы в космосе

SpaceX и канадский стартап планируют запустить спутник для рекламы в космосе

10.08.2021 10:31

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation (GEC) в следующем году планируют запустить в космос спутник для трансляции рекламы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, GEC отправит спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон на ракете Falcon 9.

Билборд размером в один пиксель будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube.

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Ожидается, что рекламодатели будут платить за размещение рекламы криптовалютой, такой как Еthereum. Для размещения рекламного баннера потребуются пять типов токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и размещение.

Детали дизайна пока что не разглашаются, но предполагается, что дисплей будет похож на известные проекты Reddit Place или Satoshi's Place, где пользователи могли опубликовать собственный «рисунок» размером в пиксель, заплатив за его отображение на веб-сайте.

Разработчики рекламного спутника надеются, что ряд компаний захотят разместить в космосе свой логотип, например Coca-Cola и Pepsi.

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GEC на данный момент не сообщила, сколько будет стоить покупка токенов, необходимых для рекламы на орбитальном билборде, и в какую сумму обойдется запуск CubeSat.

По материалам: Укринформ