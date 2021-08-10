Комета Leonard приблизится к Земле и «зацепит» хвостом Венеру

10.08.2021 17:39

Укринформ

Комета Leonard в конце этого года пролетит на самом близком расстоянии к Земле, а в начале 2022-го «зацепит» своим хвостом Венеру.

Об этом пишет ученый Джейми Картер для Forbes, передает Укринформ.

Комету C/2021 A1 (Leonard) обнаружил 3 января 2021 года астроном Грег Леонард в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Она достигнет своего перигелия (ближайшей к Солнцу точки своей орбиты) 3 января 2022 года.

Как отмечается, ближе всего к Земле комета пролетит 12 декабря 2021 года. Она не представляет опасности для нашей планеты.

Комета Leonard будет видна на небе рядом с яркой звездой Арктур ​​в созвездии Волопаса.

Ученые прогнозируют, что 18 декабря комета пролетит всего в 4,3 миллиона километров от Венеры. А менее чем через два дня она «зацепит» Венеру своим пылевым хвостом.

Это будет первый из известных науке случаев, когда долгопериодическая комета будет находиться так близко к планете, за исключением встречи кометы C/2013 A1 Siding Spring и Марса в 2014 году. Тогда в результате этого на Красной планете образовался метеоритный дождь.

По мнению астрономов, близкий пролет кометы возле Венеры представляет незначительный риск для космических аппаратов, находящихся на ее орбите, особенно для японского аппарата Akatsuki.

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Хотя ученые считают маловероятной возможность появления метеоритного дождя на Венере в связи с пролетом кометы, они не оставляют надежд лучше проанализировать пылевой след от нее, который ранее не изучали с такого близкого расстояния.

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Как сообщалось, в конце июля астрономы из обсерватории Халикала на Гавайях с помощью телескопа PanSTARRS обнаружили новую яркую комету C/2021 O3 (PanSTARRS). Сейчас она находится в созвездии Пегаса и ее можно будет увидеть либо невооруженным глазом, либо с помощью бинокля в начале мая 2022 года.

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По материалам: Укринформ