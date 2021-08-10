Астронавт NASA сделал новые снимки космоса

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10.08.2021 11:26

Укринформ

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимборо сделал две фотографии космоса, находясь на Международной космической станции (МКС).

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

«Волшебные полярные сияния в эти выходные», – подписал он фотографии.

Кимборо добавил, что на нижней половине фотографии можно увидеть белые точки – это звезды, их миллионы в космосе. «Можете ли вы выделить созвездия Ориона на первом фото?» – обратился он к подписчикам.

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Как сообщал Укринформ, французский астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал фотографию Луны, находясь на Международной космической станции.

Фото: twitter.com/astro_kimbrough

По материалам: Укринформ