Астронавт NASA сделал новые снимки космоса
Астронавт NASA сделал новые снимки космоса
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10.08.2021 11:26
Укринформ
Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимборо сделал две фотографии космоса, находясь на Международной космической станции (МКС).
Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.
«Волшебные полярные сияния в эти выходные», – подписал он фотографии.
Кимборо добавил, что на нижней половине фотографии можно увидеть белые точки – это звезды, их миллионы в космосе. «Можете ли вы выделить созвездия Ориона на первом фото?» – обратился он к подписчикам.
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Как сообщал Укринформ, французский астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал фотографию Луны, находясь на Международной космической станции.
Фото: twitter.com/astro_kimbrough
По материалам: Укринформ