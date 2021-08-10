3,5 часа в воздухе: в США разработали гибридный дрон

3,5 часа в воздухе: в США разработали гибридный дрон

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10.08.2021 10:22

Укринформ

Американская компания из штата Вирджиния Advanced Aircraft Company разработала гибридный дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR).

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

В летательном аппарате установлены один бензиновый двигатель и шесть электромоторов.

Компания заявляет, что HAMR может находиться в воздухе в течение 3,5 часа благодаря одной заправке 3 литров бензина. Однако продолжительность нахождения аппарата в воздухе уменьшается в случае увеличения груза на его борту.

Обычно беспилотники имеют возможность летать в течение примерно 30 минут благодаря своим батареям.

Также дрон может перевозить максимально 2,7 кг, которые распределены между двумя грузовыми отсеками.

Сам беспилотник весит 14,5 кг с параметрами в 1,7 на 3,3 метра. Максимальная его скорость не превышает 46 км в час.

Отмечается, что летательный аппарат можно использовать как для инспекции инфраструктурных объектов, так и для исследований и даже разведывательной деятельности и т.п.

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Как сообщал Укринформ, военно-воздушные силы США и несколько венчурных фирм инвестируют 60 млн долларов в проект компании Hermeus Corporation, которая хочет разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования.

По материалам: Укринформ