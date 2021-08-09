США заказали компании Hermeus самолет, летающий в пять раз быстрее звука

США заказали компании Hermeus самолет, летающий в пять раз быстрее звука

09.08.2021 04:45

Укринформ

Военно-воздушные силы США и несколько венчурных фирм инвестируют 60 млн долларов в проект компании Hermeus Corporation, которая хочет разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Defense News.

Конечная цель проекта – создание пассажирского самолета, способного развивать скоростью, превышающую звуковую в пять раз, и преодолевать расстояние из Нью-Йорка в Париж за 90 минут.

По совам бригадного генерала ВВС США Джейсона Линдси, который отвечает за авиаперелеты высших должностных лиц страны, ВВС заинтересованы иметь на рынке коммерческих самолетов базовые модели, которые могут быть модифицированы, например, для перевозки высшего руководства, а также разведки, наблюдения, рекогносцировки и тому подобное.

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Контракт, заключено 30 июля с Hermeus Corporation, рассчитан на три года. Согласно ему, компания обязуется изготовить три прототипа своего самолета Quarterhorse, испытать гиперзвуковую силовую установку и предоставить ВВС данные, которые смогут использовать в будущих военных тренировочных играх.

Первый самолет Quarterhorse будет беспилотным, чтобы исключить риски управления экспериментальным образцом.

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После окончания трехлетнего срока ВВС оценят результаты и определят перспективы дальнейшего сотрудничества.

По материалам: Укринформ