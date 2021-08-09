NASA ищет добровольцев для имитации «быта» миссии на Марсе

NASA ищет добровольцев для имитации «быта» миссии на Марсе

09.08.2021 17:01

Укринформ

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет добровольцев для участия в проектах по имитации жизни на Марсе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт NASA.

Миссия, которая продлится год, должна начаться осенью 2022 года.

В агентстве собираются в условиях, приближенных к реальным, изучить, как «высокомотивированные люди» реагируют на суровые условия долгосрочного наземного симулятора.

Читайте также: Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

Среди требований к кандидатам – гражданство США, хорошее здоровье, возраст от 30 до 55 лет, отсутствие привычки курить, опыт работы пилотом и степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики. Также они должны владеть английским языком для эффективного общения между экипажем и центром управления миссии. Отбор экипажей будет соответствовать стандартным критериям NASA для кандидатов-астронавтов.

Как отмечается, NASA планирует провести три однолетних миссии с имитацией поверхности Марса на базе техасского Космического центра имени Джонсона. Они позволят провести исследования по разработке методов и технологий для предотвращения и разрешения потенциальных проблем в будущих космических полетах человека на Луну и Марс.

Читайте также: NASA показало новые фотографии Марса

Каждая из миссий будет состоять из четырех членов экипажа, которые будут жить и работать в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 кв. м, напечатанном на 3D-принтере.

Окружающая среда будет имитировать проблемы миссии на Марсе, включая ограничение ресурсов, сбои оборудования, задержки связи и другие факторы стресса окружающей среды.

Задания экипажа могут включать моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и управление работами, а также обмен сообщениями.

Визуализация марсовых дюн: ICON

По материалам: Укринформ