Huawei запатентовала смартфон-планшет с гибким дисплеем

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09.08.2021 09:07

Укринформ

Компания Huawei зарегистрировала во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности новый смартфон со сворачивающимся экраном.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Gizchina.

Смартфон будет базироваться на гибком дисплее POLED на пластиковой подложке.

Для выравнивания экрана при разворачивании будет использоваться специальный опорный механизм на основе магнитов.

После полного разворачивания смартфон сможет работать как маленький планшет. Многомодульная камера с вертикальным расположением элементов будет расположена в задней части корпуса.

На патентных иллюстрациях изображены три оптических единицы, но теоретически конфигурация может быть разной.

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К сожалению, пока оригинальный смартфон существует только на бумаге. Если он появится на коммерческом рынке, устройство вероятно будет называться Mate X Rollable.

По материалам: Укринформ