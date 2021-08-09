Аппарат Solar Orbiter осуществил гравитационный маневр вблизи Венеры

09.08.2021 13:07

Укринформ

Космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter, который является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства (ESA), пролетел в понедельник мимо Венеры.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Express.

Космический корабль совершил гравитационный маневр вблизи Венеры по траектории, которая вернет его на Землю в ноябре. Это был второй пролет зонда мимо планеты после первого приближения в декабре 2020 года.

Отмечается, что 10 августа к Венере должен приблизиться еще один космический аппарат – BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Зонд выполнит пролет на пути к Меркурию.

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Solar Orbiter (SolO) – космический аппарат для исследования Солнца, разработанный Европейским космическим агентством в рамках программы Cosmic Vision как первая миссия M-класса. Запуск осуществлен ракетой-носителем Atlas V с космического центра Кеннеди во Флориде 10 февраля 2020 года.

Семилетняя миссия космического зонда Solar Orbiter заключается в исследовании Солнца. Однако на своем пути к звезде он пролетает мимо несколько планет и, вероятно, сможет собрать некоторые данные в начале своей основной миссии.

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BepiColombo состоит из двух космических аппаратов, которые запущены вместе: Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO). Миссия осуществит всестороннее исследование Меркурия: магнитное поле, магнитосферу, структуру и поверхность. Запуск успешно осуществлен 20 октября 2018 года, прибытие к Меркурию планируется в декабре 2025 года, после облета Земли, двух облетов Венеры и шести облетов Меркурия.

Фото: ESA/ATG medialab

По материалам: Укринформ