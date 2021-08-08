Технологии

Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 года

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Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 года

Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 года

08.08.2021 10:59

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска перенесла начало производства электрического пикапа Cybertruck.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что во время презентации Cybertruck в 2019 году компания заявила, что электрический пикап выйдет на рынок до конца 2021 года. Однако за последний год с приближением дедлайна появились признаки того, что начало производства Cybertruck может быть отложено.

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Теперь на сайте Tesla появилась информация о том, что производство Cybertruck перенесено на 2022 год.

В то же время компания не обнародовала конкретных дат относительно начала производства электропикапа.

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В марте этого года стало известно, что Tesla получила уже более миллиона предзаказов на Cybertruck.

Как сообщал Укринформ, 22 ноября 2019 года основатель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, используемой компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации выяснилось, что боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами же производители.

По материалам: Укринформ

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