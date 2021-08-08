Технологии

NASA и Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты Antares

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 1 минута чтения

NASA и Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты Antares

NASA и Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты Antares

08.08.2021 15:52

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты-носителя Antares с космическим кораблем Cygnus, который отправится к Международной космической станции.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Запуск запланирован на среду, 11 августа, на 00.56 по киевскому времени с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния).

Это будет 16-й запуск ракеты-носителя Antares с этим космическим кораблем.

На борту корабля будет более 3 720 кг полезного груза, включая материалы для исследования, материалы для экипажа и оборудования.

Ожидается, что Cygnus прибудет на Международную космическую станцию в четверг, 12 августа, в 13.10 по Киеву.

Читайте также: Ученые NASA раскрыли тайну высоких температур на Юпитере

Как известно, главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету Antares на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Из-за экстремальной погоды производство вин во Франции упало до исторического минимума

1 час ago

В Токио официально закрыли XXXII летние Олимпийские игры и “передали эстафету” Паралимпиаде: детали

2 часа ago

Молол зерно: в Одесской области 10-летнего ребенка убило током

3 часа ago

Китай оштрафует гиганта в сфере доставки еды на $1 млрд

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button