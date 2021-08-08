NASA и Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты Antares

NASA и Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты Antares

08.08.2021 15:52

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Northrop Grumman готовятся к запуску украинско-американской ракеты-носителя Antares с космическим кораблем Cygnus, который отправится к Международной космической станции.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Запуск запланирован на среду, 11 августа, на 00.56 по киевскому времени с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния).

Это будет 16-й запуск ракеты-носителя Antares с этим космическим кораблем.

На борту корабля будет более 3 720 кг полезного груза, включая материалы для исследования, материалы для экипажа и оборудования.

Ожидается, что Cygnus прибудет на Международную космическую станцию в четверг, 12 августа, в 13.10 по Киеву.

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Как известно, главная конструкция первой ступени, которая выводит ракету Antares на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ